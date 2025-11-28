Али Ахмедов: Азербайджан не должен отставать в условиях глубокой конкуренции в мире

Азербайджан не должен отставать в условиях сложной и глубокой конкуренции, происходящей в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов на "Саммите профессий будущего".

Он отметил, что глобальные процессы влияют на рынок труда как в Азербайджане, так и в мире:

"Главным показателем эволюции являются трудовые отношения. В будущем возникновение новых центров экономической силы в результате наблюдаемой в настоящее время конкуренции между странами станет реальностью".

Ахмедов подчеркнул, что стратегия подготовки к будущему в Азербайджане заключается в том, чтобы идти в ногу с этими процессами:

"Появление новых технологий – это современная модель развития. Нынешние технологические инновации фактически меняют форму труда, что также порождает эволюцию в обществе. Труд – это вид человеческой деятельности. Содержание труда серьезно меняется. Появление новых технологий и новых профессий свидетельствует о развитии общества. Мы не должны отставать от происходящей в мире сложной и глубокой конкуренции".

Зампред добавил, что новая эпоха требует разработки новой модели социального благосостояния: "Главное внимание здесь уделяется образованию, которое должно соответствовать профессиям будущего".