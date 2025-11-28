Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Али Ахмедов: Азербайджан не должен отставать в условиях глубокой конкуренции в мире

    Социальная защита
    • 28 ноября, 2025
    • 12:28
    Али Ахмедов: Азербайджан не должен отставать в условиях глубокой конкуренции в мире

    Азербайджан не должен отставать в условиях сложной и глубокой конкуренции, происходящей в мире.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов на "Саммите профессий будущего".

    Он отметил, что глобальные процессы влияют на рынок труда как в Азербайджане, так и в мире:

    "Главным показателем эволюции являются трудовые отношения. В будущем возникновение новых центров экономической силы в результате наблюдаемой в настоящее время конкуренции между странами станет реальностью".

    Ахмедов подчеркнул, что стратегия подготовки к будущему в Азербайджане заключается в том, чтобы идти в ногу с этими процессами:

    "Появление новых технологий – это современная модель развития. Нынешние технологические инновации фактически меняют форму труда, что также порождает эволюцию в обществе. Труд – это вид человеческой деятельности. Содержание труда серьезно меняется. Появление новых технологий и новых профессий свидетельствует о развитии общества. Мы не должны отставать от происходящей в мире сложной и глубокой конкуренции".

    Зампред добавил, что новая эпоха требует разработки новой модели социального благосостояния: "Главное внимание здесь уделяется образованию, которое должно соответствовать профессиям будущего".

    Али Ахмедов саммит профессии будущего
    Əli Əhmədov: Dünyada baş verən çətin və dərin rəqabətdə geri qalmamalıyıq

    Последние новости

    12:33

    ЦБА: Пенетрация страхового сектора сопоставима с показателями стран региона

    Финансы
    12:30

    Дело бывшего военного, открывшего огонь по двум азербайджанцам в Украине, направлено в суд

    Происшествия
    12:28

    Али Ахмедов: Азербайджан не должен отставать в условиях глубокой конкуренции в мире

    Социальная защита
    12:21

    Анар Алиев: Азербайджан лидирует в СНГ по ППС минимальной пенсии

    Социальная защита
    12:17

    В Азербайджане продлен срок подачи документов на экзамены в порядке экстерната

    Наука и образование
    12:09

    Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 110 человек

    Другие страны
    12:05
    Видео

    На трассе Баку-Сумгайыт произошла цепная авария, есть пострадавший

    Происшествия
    12:00

    Вице-министр: Странам ОТГ нужно углублять кооперацию в медиасфере

    Внешняя политика
    11:58

    Ильхам Алиев поздравил албанского коллегу с национальным праздником

    Внешняя политика
    Лента новостей