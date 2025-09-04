Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор

    Агентство: В настоящее время 78 репатриантов в Азербайджане проходят соцреабилитацию

    Социальная защита
    • 04 сентября, 2025
    • 11:54
    Агентство: В настоящее время 78 репатриантов в Азербайджане проходят соцреабилитацию

    Специалисты Агентства социальных услуг Азербайджана в настоящее время проводят работы по социальной реабилитации с 78 репатриантами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, для каждого репатриированного в Азербайджан человека на основе социально-психологической оценки составляется план социальной реабилитации.

    В рамках этого плана социальными работниками и психологами осуществляется процесс соцреабилитации.

    В общей сложности за прошедший период Агентство привлекло к услугам социальной реабилитации 560 репатриантов.

    реабилитация репатрианты Азербайджан
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Agentlik: Hazırda 70-dən çox repatriantla sosial reabilitasiya işi aparılır

    Последние новости

    12:05

    Азербайджан обсудил с Бразилией сотрудничество в горнодобывающей промышленности

    Энергетика
    12:03

    Центральные банки Китая и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

    Финансы
    12:03

    Консорциум "Шахдениз" подписал контракт на $321 млн с Azfen в рамках проекта SDC

    Энергетика
    11:54

    Агентство: В настоящее время 78 репатриантов в Азербайджане проходят соцреабилитацию

    Социальная защита
    11:54
    Фото

    В Азербайджане стартовали работы по созданию аккумуляторных систем хранения энергии

    Энергетика
    11:50

    В Португалии объявили траур из-за аварии фуникулера в Лиссабоне

    Другие страны
    11:48
    Фото

    Жителей села Венгли проинформировали о мерах соцзащиты

    Социальная защита
    11:46

    Пашинян рассчитывает на инвестиции Японии в Армению

    Другие страны
    11:44

    Продолжается суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в военных преступлениях

    Происшествия
    Лента новостей