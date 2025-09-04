Агентство: В настоящее время 78 репатриантов в Азербайджане проходят соцреабилитацию
Социальная защита
- 04 сентября, 2025
- 11:54
Специалисты Агентства социальных услуг Азербайджана в настоящее время проводят работы по социальной реабилитации с 78 репатриантами.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, для каждого репатриированного в Азербайджан человека на основе социально-психологической оценки составляется план социальной реабилитации.
В рамках этого плана социальными работниками и психологами осуществляется процесс соцреабилитации.
В общей сложности за прошедший период Агентство привлекло к услугам социальной реабилитации 560 репатриантов.
