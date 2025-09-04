Agentlik: Hazırda 70-dən çox repatriantla sosial reabilitasiya işi aparılır
Sosial müdafiə
- 04 sentyabr, 2025
- 11:06
Sosial Xidmətlər Agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən hazırda 78 repatriantla sosial reabilitasiya işi aparılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, Azərbaycana repatriasiya olunmuş hər bir şəxs üçün sosial-psixoloji qiymətləndirmə əsasında sosial reabilitasiya planı hazırlanır. Bu plan üzrə sosial işçi və psixoloqlar tərəfindən sosial reabilitasiya prosesi həyata keçirilir.
Agentlik ümumiilikdə ötən dövrdə 560 repatriantı sosial reabilitasiya xidmətlərinə cəlb edib.
