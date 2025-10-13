Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Агентство: Будут приняты необходимые меры в связи с найденным в подвале младенцем

    Социальная защита
    • 13 октября, 2025
    • 16:56
    Агентство: Будут приняты необходимые меры в связи с найденным в подвале младенцем

    В отношении ребенка, найденного в подвале города Мингячевира в беспомощном состоянии, будут организованы необходимые действия для обеспечения его безопасности и медицинского ухода.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве социальных услуг.

    Отмечается, что как только информация о детях, лишенных родительской опеки, поступает в подсистему опекунства и усыновления, сотрудники агентства сразу подключаются к процессу.

    "Наши сотрудники посетили медицинское учреждение, куда был помещен младенец. После завершения обследования, лечения и процедур оценки, с учетом возраста и состояния здоровья ребенка, будут приняты дальнейшие меры", - говорится в заявлении.

    Мингячевир соцуслуги
    Mingəçevirdə zirzəmidə tapılan körpə ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq - RƏSMİ

