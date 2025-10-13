Агентство: Будут приняты необходимые меры в связи с найденным в подвале младенцем

В отношении ребенка, найденного в подвале города Мингячевира в беспомощном состоянии, будут организованы необходимые действия для обеспечения его безопасности и медицинского ухода.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве социальных услуг.

Отмечается, что как только информация о детях, лишенных родительской опеки, поступает в подсистему опекунства и усыновления, сотрудники агентства сразу подключаются к процессу.

"Наши сотрудники посетили медицинское учреждение, куда был помещен младенец. После завершения обследования, лечения и процедур оценки, с учетом возраста и состояния здоровья ребенка, будут приняты дальнейшие меры", - говорится в заявлении.