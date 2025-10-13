Mingəçevirdə zirzəmidə tapılan körpə ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq - RƏSMİ
Sosial müdafiə
- 13 oktyabr, 2025
- 16:22
Mingəçevir şəhərində zirzəmidə köməksiz vəziyyətdə tapılan körpə ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Sosial Xidmətlər Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, himayədar ailə və övladlığagötürmə altsisteminə məlumat daxil olan kimi Agentliyin əməkdaşları prosesə cəlb olunub:
"Əməkdaşlarımız tərəfindən sözügedən uşağın yerləşdirildiyi səhiyyə müəssisəsinə baş çəkilib və körpənin ilkin qiymətləndirilməsi aparılıb. Müayinə, müalicə və qiymətləndirmə prosedurları bitdikdən sonra körpənin yaşına və sağlamlıq vəziyyətinə uyğun olaraq müvafiq addımlar atılacaq".
Son xəbərlər
16:34
Foto
"Bank of Baku"dan "Gözünüz aydın olsun!" şüarı ilə sağlamlıq aksiyasıMaliyyə
16:29
Tramp Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhdən danışıbXarici siyasət
16:27
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
16:27
Avqustda BTC ilə neft ixracı 7 % artıbEnergetika
16:25
Tramp: Səkkiz beynəlxalq münaqişəni nizamlamışamDigər ölkələr
16:22
Mingəçevirdə zirzəmidə tapılan körpə ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq - RƏSMİSosial müdafiə
16:21
ABŞ lideri Qəzzanın bərpası üçün "Sülh şurası" yaratmağı təklif edibDigər ölkələr
16:17
Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdırDigər ölkələr
16:14