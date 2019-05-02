UNICEF: 50-70% детей во всем мире подвергаются психологическому, сексуальному и физическому насилию

"Инвестиции, вкладываемые в раннее детское развитие, дают хорошие всходы. В настоящее время в эту область вкладывают крупные суммы. Однако, к сожалению, четыре миллиона детей остаются в стороне от этого".
По сообщению Report, об этом на встрече высокого уровня международных организаций, посвященной теме “Налаживание сотрудничества во имя целей стабильного развития” в рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу заявил главный региональный советник UNICEF по защите детей, Европе и Центральной Азии Аарон Гринберг. "В исследовании многих государств приводятся многочисленные факты детского насилия. 50-70% детей всего мира подвергаются психологическому, сексуальному и физическому насилию. Обществу нужно объяснить недопустимость детского насилия".
Samirə AbdullayevaАвтор новости