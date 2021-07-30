1053 ветеранов войны получили инвалидность

Рабочая группа врачей-экспертов Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации продолжает работу по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне.

Рабочая группа в составе врачей-экспертов Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации продолжает работу по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне.

Как сообщает Report, созданная решением Кабинета министров комиссия в первую очередь ведет осмотр военнослужащих и соответствующую документацию, после чего выдаются свидетельства и выданные медучреждениями направления (Форма-88) вносятся в электронную систему. На заключительном этапе проводится оценка инвалидности.

За минувший период 1053 ветеранам Отечественной войны были назначены инвалидность и соответствующие социальные выплаты.