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1053 ветеранов войны получили инвалидность 

1053 ветеранов войны получили инвалидность  Рабочая группа врачей-экспертов Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации продолжает работу по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне.
Социальная защита
30 июля 2021 г. 17:44
1053 ветеранов войны получили инвалидность 

Рабочая группа в составе врачей-экспертов Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации продолжает работу по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне.

Как сообщает Report, созданная решением Кабинета министров комиссия в первую очередь ведет осмотр военнослужащих и соответствующую документацию, после чего выдаются свидетельства и выданные медучреждениями направления (Форма-88) вносятся в электронную систему. На заключительном этапе проводится оценка инвалидности.

За минувший период 1053 ветеранам Отечественной войны были назначены инвалидность и соответствующие социальные выплаты.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsinin 1 053 qazisinə əlillik təyin edilib

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