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    Известные американские певицы и актрисы проведут марш-протеста против Трампа

    Протестное шествие состоится в Вашингтоне 21 января

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Знаменитые певицы Шер и Кэти Перри, актриса Скарлетт Йоханссон, а также другие американские звезды примут участие в женском марше протеста против избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Протестное шествие состоится в Вашингтоне 21 января — на следующий день после инаугурации нового президента — и будет носить мирный характер. 

    К перечисленным знаменитостям также присоединятся актрисы Америка Феррера, Эми Шумер, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдормэнд.

    Более 150 аналогичных мероприятий пройдут в тот же день и в других штатах США. Например, шествие в Юте возглавит актриса и телеведущая Челси Хэндлер.

    Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.

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