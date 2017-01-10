Известные американские певицы и актрисы проведут марш-протеста против Трампа

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Знаменитые певицы Шер и Кэти Перри, актриса Скарлетт Йоханссон, а также другие американские звезды примут участие в женском марше протеста против избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Протестное шествие состоится в Вашингтоне 21 января — на следующий день после инаугурации нового президента — и будет носить мирный характер.

К перечисленным знаменитостям также присоединятся актрисы Америка Феррера, Эми Шумер, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдормэнд.

Более 150 аналогичных мероприятий пройдут в тот же день и в других штатах США. Например, шествие в Юте возглавит актриса и телеведущая Челси Хэндлер.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.