Журнал Forbes опубликовал очередную статью о Баку

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал второй материал из серии статей о Баку.

Как сообщает Report, в этот раз автор Стефан Рабимов посвятил статью архитектуре, проводимым в Баку спортивным мероприятиям, но больший акцент был сделан на Неделе моды Азербайджана.

В статье отмечается, что являющейся светской эта мусульманская страна сумела сбросить с себя авторитарный стиль управления советских времен. Далее С. Рабимов пишет о местных модельерах и их работах, отмечая, что вначале, никто не верил, что Неделя моды Азербайджана будет проводиться в пятый раз.

В конце автор рассказывает о самых известных модельерах Азербайджана и их усилиях по выходу на мировой рынок.