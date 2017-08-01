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    Журнал Forbes опубликовал очередную статью о Баку

    Автор статьи сделал акцент на Неделе моды Азербайджана
    © Forbes

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал второй материал из серии статей о Баку.

    Как сообщает Report, в этот раз автор Стефан Рабимов посвятил статью архитектуре, проводимым в Баку спортивным мероприятиям, но больший акцент был сделан на Неделе моды Азербайджана.

    В статье отмечается, что являющейся светской эта мусульманская страна сумела сбросить с себя авторитарный стиль управления советских времен. Далее С. Рабимов пишет о местных модельерах и их работах, отмечая, что вначале, никто не верил, что Неделя моды Азербайджана будет проводиться в пятый раз.

    В конце автор рассказывает о самых известных модельерах Азербайджана и их усилиях по выходу на мировой рынок.

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