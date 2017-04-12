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    Все билеты на "Евровидение-2017" в Киеве проданы

    Самый дешевый билет стоит 8 евро

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Все билеты на три финальных шоу международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве проданы.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные официального сервиса.

    Билеты на финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" поступили в продажу 10 апреля. Всего было выпущено 70 тыс. билетов. Самые дешевые билеты стоят 8 евро и дают возможность посетить репетицию, самые дорогие - 500 евро на финальное шоу в VIP-зону. Самый дешевый билет на финал стоит 70 евро.

    Конкурс "Евровидение" в этом году пройдет 9, 11 и 13 мая.

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