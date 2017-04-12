Все билеты на "Евровидение-2017" в Киеве проданы

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Все билеты на три финальных шоу международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве проданы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные официального сервиса.

Билеты на финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" поступили в продажу 10 апреля. Всего было выпущено 70 тыс. билетов. Самые дешевые билеты стоят 8 евро и дают возможность посетить репетицию, самые дорогие - 500 евро на финальное шоу в VIP-зону. Самый дешевый билет на финал стоит 70 евро.

Конкурс "Евровидение" в этом году пройдет 9, 11 и 13 мая.