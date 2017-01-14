В США суд расторг брак Джонни Деппа и Эмбер Херд

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Звезда Голливуда Джонни Депп и актриса Эмбер Херд официально разведены. Решение о расторжении брака принял в пятницу суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния)/

Как передает Report, об этом сообщил в своей электронной версии журнал People.

Согласно соглашению, достигнутому между теперь уже бывшими супругами, Депп после развода выплатит Херд $7 млн, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд. При этом судья отклонил требование Деппа наложить на Херд штраф в размере $100 тыс. за то, что она якобы долго откладывала процедуру развода.

Между тем, как сообщило агентство AP, Депп в тот же день подал судебный иск в отношении своих бывших менеджеров, обвинив их в неправильном распоряжении его средствами, что якобы привело к потере им около $25 млн.

53-летний Депп и 30-летняя Херд вступили в брак в феврале 2015 года.