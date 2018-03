В США скончался основатель известной группы

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Основатель и лидер известной американской группы Earth, Wind & Fire Морис Уайт скончался в возрасте 75 лет.

Как сообщает Report, в последние годы своей жизни известный музыкант страдал от болезни Паркинсона.

В связи с болезнью в 1995 году Морис Уайт прекратил участие в концертах группы и последние годы жил в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Морис Уайт основал Earth, Wind & Fire в 1969 году. Группа играла музыку в стилях джаз, фанк и R&B. По всему миру продано более 90 млн. копий альбомов группы. Самыми популярными хитами группы стали Shining Star, Fantasy, That's the Way of the World и др.