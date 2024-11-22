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Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами отдал распоряжение о принятии "эффективных мер", в том числе запуске "значительного количества" новых продвинутых центрифуг, в ответ на принятие накануне Советом управляющих МАГАТЭ антииран
В регионе
22 ноября 2024 г. 09:58
Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами отдал распоряжение о принятии "эффективных мер", в том числе запуске "значительного количества" новых продвинутых центрифуг, в ответ на принятие накануне Советом управляющих МАГАТЭ антииранской резолюции.

Как передает Report, об этом говорится в заявилении Министерство иностранных дел Ирана.

"Характер возможного ответа Ирана ранее был доведен до сведения генерального директора МАГАТЭ... На этом основании глава Организации по атомной энергии Ирана распорядился принять эффективные меры, в том числе запустить значительное количество новых продвинутых центрифуг различных типов", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось о том, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, был одобрен 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 стран воздержались.

Как сообщает агентство Reuters, резолюция требует от МАГАТЭ подготовить "всеобъемлющий" доклад по Ирану к весне 2025 года.

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Версия на английском языке Iran orders activation of new advanced centrifuges after anti-Tehran resolution at IAEA
Версия на азербайджанском языке İran AEBA-nın qətnaməsinə cavab olaraq yeni sentrifuqalar buraxıb

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