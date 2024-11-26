Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом в связи с войнами на Ближнем Востоке и в Украине.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом в связи с войнами на Ближнем Востоке и в Украине на 10-м юбилейном Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН на тему "Единство в мире - восстановление доверия, переосмысление будущего" в городе Кашкайш (Португалия).

Как сообщает Report, он отметил, что выступает за урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине в соответствии с международным правом и резолюциями Организации Объединенных Наций.

Председатель УМК подчеркнул важность прекращения огня и восстановления мира.

Он призвал остановить эти кровавые столкновения, приводящие к гибели невинных людей, положить конец уничтожению материального и духовного наследия, религиозных объектов.

Шейх уль-ислам отметил необходимость создания платформ сотрудничества с участием религиозных лидеров для продвижения мира в рамках инициатив Альянса цивилизаций ООН.