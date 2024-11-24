Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом ожидается погода без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в столице и на полуострове местами ожидается изморось, вечером временами возможны осадки. Периодически усиливающийся северо-западный ветер смягчится во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем — 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами пройдут ливни, в горных районах прогнозируется снег.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем — 11-16° тепла, в горах ночью — 0-2° мороза, днем — 2-6° тепла.