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Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег

Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.
Экология
24 ноября 2024 г. 12:26
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом ожидается погода без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в столице и на полуострове местами ожидается изморось, вечером временами возможны осадки. Периодически усиливающийся северо-западный ветер смягчится во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем — 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами пройдут ливни, в горных районах прогнозируется снег.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем — 11-16° тепла, в горах ночью — 0-2° мороза, днем — 2-6° тепла.

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