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В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности на 27 ноября в Баку и ряде регионов Азербайджана.
Экология
26 ноября 2024 г. 16:31
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
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Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности на 27 ноября в Баку и ряде регионов Азербайджана.

Как сообщили Report в Службе, предупреждение выпущено в связи с прогнозируемым завтра на территории страны сильным ветром.

Согласно прогнозу, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гяндже, Самухе, Нафталане, Шамкире, Товузе, Газахе, Агстафе, Горанбое, Дашкесане, Мингячевире, Тертере, Евлахе, Барде, Гобустане, Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Ширване и Гаджигабуле скорость северо-западного ветра составит 13,9–20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

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