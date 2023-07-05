В CinemaPlus начинается показ комедии "Безумная поездочка"

В сети кинотеатров CinemaPlus с 6 июля стартует сногсшибательный, приключенческий американский фильм "Безумная поездочка" (JOY RIDE).

В сети кинотеатров CinemaPlus с 6 июля стартует сногсшибательный, приключенческий американский фильм "Безумная поездочка" (JOY RIDE).

Как сообщает Report, продюсером этой голливудской комедии выступил Сет Роген, известный сценарист, актер, продюсер и его постоянный соавтор и сопродюсер Эван Голдберг, с которым они работают начиная с легендарных "СуперПерцев" и вплоть до недавних глобальных хитов, которыми стали "Пацаны" и "Пэм & Томми". Впервые в своей карьере Роген взялся за проект, в центре которого - девушки. "Я получаю сотни сценариев в месяц, читаю десятки, но сценарий JOY RIDE (Безумная поездочка) был тем, за который я лично готов был заплатить любые деньги! Это гомерически смешно и при этом написано с сердцем, что безусловно - большая удача любого продюсера", - делился знаменитый актёр/продюсер на премьере фильма в рамках фестиваля SXSW.

Режиссёром, сценаристом и продюсером комедийного фильма о девичьих приключениях выступила Адель Лим. Её большим прорывом в Голливуде стала адаптация популярного романа "Безумно богатые азиаты" в не менее популярный одноименный фильм (238 000 0000 долларов мирового бокс-офиса). Следующим проектом Лим стала анимационный блокбастер от Disney "Рая и Последний Дракон", теперь же пришел черёд Лим и дебютировать в качестве режиссёра.

В фильме рассказывается о улётной комедии четырёх подруг, которые отправляются в незабываемое путешествие! Когда деловая поездка Обри (Эшли Парк) в Пекин превращается в катастрофу, девушка обращается за помощью к своим подругам: харизматичной Лоло (Шерри Кола), яркой звезде "мыльных опер" Кэт (Стефани Сюй), и кузине Лоло с позывным Мертвоглазка (Сабрина Ву), которая помешана на K-Pop. Их эпический опыт дружбы, познания и дикого разгула неожиданно откроет им правду о любви, жизни и самих себе…

Главную героиню Обри сыграла актриса, танцовщица и певица Эшли Парк, которую зрители полюбили после ключевой роли в шоу "Эмили в Париже", а за роль в бродвейском мюзикле "Mean Girls" Эшли Парк была номинирована на престижную премию "Тони".

В роли её подружки Кэт, звезды "мыльных опер", снялась Стефани Сюй, номинированная в этом году на "Оскар" за роль дочери главной героини Мишель Йео в нашумевшей фантастической комедии "Всё везде и сразу". Также Сюй известна по ролям в проекте "Удивительная миссис Мейзел" и супергеройском блокбастере "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Фильм "Безумная поездочка" - это идеальный фильм для тех, кто хочет отдохнуть и получить заряд позитива.