В CinemaPlus ажиотаж на фильм "Мстители: Финал" - ВИДЕО

В сети кинотеатров "CinemaPlus" большой ажиотаж на ожидаемый фильм "Мстители: Финал" кинокомпании Marvel.

Как сообщает Report, билеты быстро раскупаются.

Также на первый ночной сеанс, который пройдёт "CinemaPlus", расположенный в Торговом центре Gənclik Mall, будет звёздный показ с азербайджанскими знаменитостями. Режиссёры фильма Джо Руссо и Энтони Руссо.

В главных ролях Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Дон Чидл, Пол Радд, Бри Ларсон, Карен Гиллан, Данай Гурира, Брэдли Купер и Джош Бролин.

Коротко о фильме: Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

Фанаты данного фильма смогут увидеть долгожданный экшн за день раньше до премьеры 28 апреля в 23:55 в сети кинотеатров CinemaPlus на русском и турецком языках. Дата выхода фильма-29 апреля.

Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте кинотеатра: www.cinemaplus.az

Через мобильное приложение для смартфона с операционной системой IOS и Android: https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id10721...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com....

Также позвонив по номеру 012 499 89 88 и горячей линии 119.

Отметить, что кинотеатр CinemaPlus Azerbaijan работает 24 часа в сутки.