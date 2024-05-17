Представитель Азербайджана, избранный для участия в финале "Новой волны 2024", вернулся на родину

Азербайджанский певец Анар Агаев, успешно выступивший в полуфинале Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2024" в Москве, вернулся на родину.
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Анар Агаев стал одним из 13 участников, которые прошли в финал конкурса.
Всего было подано свыше 7000 заявок. В полуфинале выступили более 60 исполнителей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Нигерии, Узбекистана, Эстонии и России. Они представили хиты своих стран и авторские песни. В нынешнем году члены жюри также прослушали на большом экране онлайн-заявки претендентов на участие в конкурсе из Бразилии, Грузии, Италии, Иордании, Китая, Латвии и Мальты.
В составе жюри полуфинала вошли режиссёр конкурса Александр Ревзин, музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина и председатель жюри, народный артист России, композитор и продюсер Игорь Крутой.
Финал конкурса пройдет на сцене New Wave Hall с 22 по 27 августа в Сочи.
Отметим, что Анар Агаев является победителем национального конкурса "Бакинская осень-2023".