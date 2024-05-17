Представитель Азербайджана, избранный для участия в финале "Новой волны 2024", вернулся на родину

Азербайджанский певец Анар Агаев, успешно выступивший в полуфинале Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2024" в Москве, вернулся на родину.

Азербайджанский певец Анар Агаев, успешно выступивший в полуфинале Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2024" в Москве, вернулся на родину.

Как сообщает Report , в Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали деятели культуры, журналисты и представители общественности.

Анар Агаев стал одним из 13 участников, которые прошли в финал конкурса.

Всего было подано свыше 7000 заявок. В полуфинале выступили более 60 исполнителей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Нигерии, Узбекистана, Эстонии и России. Они представили хиты своих стран и авторские песни. В нынешнем году члены жюри также прослушали на большом экране онлайн-заявки претендентов на участие в конкурсе из Бразилии, Грузии, Италии, Иордании, Китая, Латвии и Мальты.

В составе жюри полуфинала вошли режиссёр конкурса Александр Ревзин, музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина и председатель жюри, народный артист России, композитор и продюсер Игорь Крутой.

Финал конкурса пройдет на сцене New Wave Hall с 22 по 27 августа в Сочи.

Отметим, что Анар Агаев является победителем национального конкурса "Бакинская осень-2023".