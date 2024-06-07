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Фильм "Плохие парни" представлен на открытии летнего сезона в CineMastercard

Фильм "Плохие парни" представлен на открытии летнего сезона в CineMastercard В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Amburan Mall под открытым небом состоялось торжественное открытие летнего сезона и предпремьерный показ американского фильма "Плохие парни до конца", который является четвертой частью франшизы "Плохие парни"
Шоу-бизнес
7 июня 2024 г. 15:42
Фильм Плохие парни представлен на открытии летнего сезона в CineMastercard

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Amburan Mall под открытым небом состоялось торжественное открытие летнего сезона и предпремьерный показ американского фильма "Плохие парни до конца", который является четвертой частью франшизы "Плохие парни" и продолжением картины "Плохие парни навсегда" (2020), сообщает Report.

Первая часть франшизы вышла на экраны в 1995 году. За это время картина успела стать классикой среди комедийных боевиков.

Главные роли детективов-напарников вновь исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Коротко о фильме: Однажды по теленовостям парни слышат серьезное обвинение в адрес погибшего капитана Конрада Говарда, якобы он причастен к коррупции и связям с наркотическими картелями. В снятом перед смертью ролике подтверждается ложность обвинений, где Говард призывает отыскать его убийц и восстановить запятнанную честь. Полицейские готовы откликнуться на призыв погибшего товарища, но сами попадают в неприятную ситуацию.

На предпремьерном показе фильма среди гостей были звезды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Pis oğlanlar” CineMastercard kinoteatrının yay mövsümünün açılışında

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