Фильм "Плохие парни" представлен на открытии летнего сезона в CineMastercard

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Amburan Mall под открытым небом состоялось торжественное открытие летнего сезона и предпремьерный показ американского фильма "Плохие парни до конца", который является четвертой частью франшизы "Плохие парни"

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Amburan Mall под открытым небом состоялось торжественное открытие летнего сезона и предпремьерный показ американского фильма "Плохие парни до конца", который является четвертой частью франшизы "Плохие парни" и продолжением картины "Плохие парни навсегда" (2020), сообщает Report.

Первая часть франшизы вышла на экраны в 1995 году. За это время картина успела стать классикой среди комедийных боевиков.

Главные роли детективов-напарников вновь исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Коротко о фильме: Однажды по теленовостям парни слышат серьезное обвинение в адрес погибшего капитана Конрада Говарда, якобы он причастен к коррупции и связям с наркотическими картелями. В снятом перед смертью ролике подтверждается ложность обвинений, где Говард призывает отыскать его убийц и восстановить запятнанную честь. Полицейские готовы откликнуться на призыв погибшего товарища, но сами попадают в неприятную ситуацию.

На предпремьерном показе фильма среди гостей были звезды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.