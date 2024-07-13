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Суд закрыл дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве

Суд закрыл дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве Суд в штате Нью-Мексико закрыл дело против актера Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора во время работы над фильмом "Ржавчина" (Rust).
Шоу-бизнес
13 июля 2024 г. 08:42
Суд закрыл дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве

Суд в штате Нью-Мексико закрыл дело против актера Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора во время работы над фильмом "Ржавчина" (Rust).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

Телеканал отмечает, что адвокаты Болдуина обратились с просьбой закрыть дело, ссылаясь на то, что прокуратура скрыла некоторые факты, которые могли быть связаны с инцидентом. Суд постановил прекратить дело без права на повторный пересмотр.

В 2021 году на съемках вестерна "Ржавчина" с участием Болдуина, выступавшего также одним из продюсеров фильма, актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последнего через несколько часов выписали из больницы, оператора врачам спасти не удалось. Болдуину предъявлялись обвинения в убийстве Хатчинс, но они были сняты в апреле 2023 за недостаточностью улик, а затем, в январе 2024 года, ему вновь предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Ранее суд в Нью-Мексико приговорил к 18 месяцам тюремного заключения 26-летнюю Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках специалистом по оружию, признав ее виновной в непредумышленном убийстве.

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