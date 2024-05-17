О нас

Представитель Азербайджана: Нацелен на победу в финале "Новой волны - 2024"

Представитель Азербайджана: Нацелен на победу в финале "Новой волны - 2024" Представитель Азербайджана на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2024" Анар Агаев заявил, что нацелен на победу в финале.
Шоу-бизнес
17 мая 2024 г. 03:38
Представитель Азербайджана: Нацелен на победу в финале Новой волны - 2024

Представитель Азербайджана на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2024" Анар Агаев заявил, что нацелен на победу в финале.

Как сообщает Report, певец в Международном аэропорту Гейдар Алиев поделился своими впечатлениями по возвращении из Москвы, где он успешно выступил в полуфинале конкурса.

"С огромной радостью делюсь с вами этой новостью. Я в числе финалистов конкурса "Новая волна". Для меня это большое достижение. Мне удостоилось стать одним из 13 финалистов", - отметил А.Агаев.

Он сообщил, что исполнил в полуфинале песни Микаила Векилова.

"Я думаю, что это важно для азербайджанской музыки, поскольку песни наших композиторов звучат на международной арене. Я сделаю все возможное для продвижения азербайджанской музыки во всем мире", - добавил Анар Агаев.

Отметим, что финал "Новой волны - 2024" пройдет в комплексе New Wave Hall с 22 по 27 августа в Сочи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Anar Ağayev: Finaldan gözləntilərim ancaq qələbədir

Экслюзивные новости

Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi