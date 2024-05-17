Представитель Азербайджана: Нацелен на победу в финале "Новой волны - 2024"

Представитель Азербайджана на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2024" Анар Агаев заявил, что нацелен на победу в финале.

Представитель Азербайджана на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2024" Анар Агаев заявил, что нацелен на победу в финале.

Как сообщает Report , певец в Международном аэропорту Гейдар Алиев поделился своими впечатлениями по возвращении из Москвы, где он успешно выступил в полуфинале конкурса.

"С огромной радостью делюсь с вами этой новостью. Я в числе финалистов конкурса "Новая волна". Для меня это большое достижение. Мне удостоилось стать одним из 13 финалистов", - отметил А.Агаев.

Он сообщил, что исполнил в полуфинале песни Микаила Векилова.

"Я думаю, что это важно для азербайджанской музыки, поскольку песни наших композиторов звучат на международной арене. Я сделаю все возможное для продвижения азербайджанской музыки во всем мире", - добавил Анар Агаев.

Отметим, что финал "Новой волны - 2024" пройдет в комплексе New Wave Hall с 22 по 27 августа в Сочи.