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Гостем нового выпуска "Поговорим?" стала астропсихолог Екатерина Меркулова

Гостем нового выпуска "Поговорим?" стала астропсихолог Екатерина Меркулова Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.
Шоу-бизнес
26 июля 2024 г. 19:22
Гостем нового выпуска Поговорим? стала астропсихолог Екатерина Меркулова

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем подкаста стала астропсихолог Екатерина Меркулова.

В нем также приняла участие и его коллега, директор информационного портала Media.Az Джамиля Алекперова.

Екатерина Меркулова рассказала о своих жизненных этапах, о смене статуса домохозяйки на бизнес, и о последующем приходе в астропсихологию на острове Бали.

В ходе беседы она рассказала о том, как применяла психологию в построении бизнеса и собственной команды, об особенностях астропсихологии и сферах ее применения, начиная от выбора профессии и до поиска любви.

Меркулова также сообщила, что чаще всего к ней обращаются люди по четырем основным вопросам: здоровье, деньги, отношения и предназначение.

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