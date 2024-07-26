Гостем нового выпуска "Поговорим?" стала астропсихолог Екатерина Меркулова

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем подкаста стала астропсихолог Екатерина Меркулова.

В нем также приняла участие и его коллега, директор информационного портала Media.Az Джамиля Алекперова.

Екатерина Меркулова рассказала о своих жизненных этапах, о смене статуса домохозяйки на бизнес, и о последующем приходе в астропсихологию на острове Бали.

В ходе беседы она рассказала о том, как применяла психологию в построении бизнеса и собственной команды, об особенностях астропсихологии и сферах ее применения, начиная от выбора профессии и до поиска любви.

Меркулова также сообщила, что чаще всего к ней обращаются люди по четырем основным вопросам: здоровье, деньги, отношения и предназначение.