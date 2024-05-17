Продюсер "Бакинской осени": Мы верим, что Анар Агаев станет победителем "Новой волны -2024"

Мы верим, что Анар Агаев станет победителем конкурса "Новая волна 2024", финал которого пройдет в Сочи в августе этого года.

Мы верим, что Анар Агаев станет победителем конкурса "Новая волна 2024", финал которого пройдет в Сочи в августе этого года.

Как сообщает Report , об этом сказала главный организатор конкурса "Бакинская осень", продюсер Сабина Гасанова.

"Анар стал нашим победителем в номинации вокал. Сегодня он получил право выступить в финале, который пройдет в Сочи, и снова нас порадовал. Он оказался в числе 13 человек, избранных для участия в финале среди тысяч кандидатов. Мы верим, что он порадует нас, одержав большую победу для Азербайджана в августе", - подчеркнула С.Гасанова.

Напомним, что азербайджанский певец Анар Агаев, успешно выступивший в полуфинале Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2024" в Москве, в ночь на 17 мая вернулся на родину. Финал конкурса пройдет на сцене New Wave Hall с 22 по 27 августа в Сочи.

Анар также является победителем национального конкурса "Бакинская осень-2023".