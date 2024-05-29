В CineMastercard прошел предпремьерный показ "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ 28 Mall прошел предпремьерный показ фантастического боевика "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", который является приквелом к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости", вышедшего в 2015 году.

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ 28 Mall прошел предпремьерный показ фантастического боевика "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", который является приквелом к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости", вышедшего в 2015 году.

Как сообщает Report, на предпремьерном показе фильма среди гостей были звезды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Вечер завершился просмотром фильма с уникальной технологией ScreenX.

Первый фильм о Максе вышел на экраны в 1979 году и заработал в прокате сумму, в 286 раз превышающую бюджет фильма.

Премьера фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" состоялась на Каннском кинофестивале вне конкурса.

Режиссер картины Джордж Миллер.

Главная женская роль досталась Ани Тейлор-Джой. Одного из злодеев сыграл Крис Хемсворт.

Коротко о фильме: После падения цивилизации прошло 45 лет. Юная Фуриоса, живущая с семьей в плодородном краю Зеленых земель тысячи матерей, похищена Горными байкерами во главе с военачальником Дементусом. Пересекая Пустошь, банда сталкивается с войском Несмертного Джо, управляющего Цитаделью.

Уже с 23 мая все желающие могут увидеть один из самых ожидаемых фильмов в сети кинотеатров CineMastercard на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" можно посмотреть в кинотеатре CineMastercard с новейшими технологиями 4DX и ScreenX.