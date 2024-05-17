В CineMastercard соcтоялся Гала-вечер фильма "Çingene Kızı Zeugma"

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Gənclik Mall состоялся Гала-вечер турецкой комедии "Çingene Kızı Zeugma".

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Gənclik Mall состоялся Гала-вечер турецкой комедии "Çingene Kızı Zeugma".

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие продюсер Ибрагим Акбаба, режиссер Камил Четин и актеры Инан Улаш Торун, Айсель Назим, Орхан Айдын, Дидем Таслан, Хакан Булут, Николас Фейси и Бекир Асланташ.

Турецкие гости ответили на вопросы представителей СМИ, прошлись по красной дорожке и фотографировались со своими фанатами.

Коротко о фильме: Все с нетерпением ждут мозаику "Цыганка", привезенную из Америки в музей Газиантепа-Зевгмы. Кроме директора музея Эсры и охранника Зеки, есть другие люди, которые от этого в восторге: Барбарос и его люди... Когда мозаика внезапно исчезает, все начинают подозревать друг друга. Но кто украл мозаику?