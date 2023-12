Умер британский актер Том Уилкинсон

Британский актер Том Уилкинсон, дважды номинировавшийся на премию "Оскар" за роли в фильмах "В спальне" (In the Bedroom, 2001) и "Майкл Клейтон" (Michael Clayton, 2007), умер в возрасте 75 лет.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на родственников артиста.

В Великобритании Уилкинсону популярность принесла роль в комедии "Мужской стриптиз" (The Full Monty, 1997), за ее исполнение он получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств в категории "Лучший актер второго плана". Мировая известность пришла к нему после съемок в драме "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998) и боевике "Бэтмен. Начало" (Batman Begins, 2005).

Уилкинсон родился в 1948 году в Лидсе на севере Англии, часть детства провел в Канаде. Начал актерскую карьеру в 1970-е годы, его первой крупной работой стала роль в политическом сериале "Первый среди равных" (First Among Equals, 1986). Среди других знаковых картин с участием Уилкинсона "Разум и чувства" (Sense and Sensibility, 1995), "Час пик" (Rush Hour, 1998), "Девушка с жемчужной сережкой" (Girl with a Pearl Earring, 2003), "Рок-н-рольщик" (RocknRolla, 2008) и "Сельма" (Selma, 2014).

В 2005 году актер стал офицером ордена Британской империи за вклад в развитие драматического искусства.