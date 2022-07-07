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Умер американский актер, сыгравший Сонни Корлеоне в "Крестном отце"

Умер американский актер, сыгравший Сонни Корлеоне в "Крестном отце" Американский актер Джеймс Каан, сыгравший Сонни Корлеоне в фильме "Крестный отец" (The Godfather, 1972), умер в возрасте 82 лет.
Шоу-бизнес
7 июля 2022 г. 23:36
Умер американский актер, сыгравший Сонни Корлеоне в Крестном отце

Американский актер Джеймс Каан, сыгравший Сонни Корлеоне в фильме "Крестный отец" (The Godfather, 1972), умер в возрасте 82 лет.

Как передает Report, об этом заявила его семья на странице актера в Twitter.

Причины смерти не сообщаются.

Джеймс Каан также известен ролями в таких фильмах, как "Путешествие в Шилох" (Journey to Shiloh, 1968), "Роллербол" (Rollerball, 1975), "Мизери" (Misery, 1990), "Стиратель" (Eraser, 1996), "Догвилль" (Dogville, 2003), "Криминальная фишка от Генри" (Henry's Crime, 2011), "Учитель на замену" (Detachment, 2011). Кроме того, он принял участие в съемках сериалов "Крестный отец: Новелла для телевидения" (The Godfather: A Novel for Television, 1977), "Лас Вегас" (Las Vegas, 2003-2008) и других.

Актер был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус" за работу в фильме "Крестный отец". За роль в картине "Роллербол" он был удостоен премии "Сатурн" (вручается американской Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов). Всего он был номинирован на премию "Золотой глобус" четыре раза и дважды - на премию "Сатурн".

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