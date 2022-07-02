Умер актер Джо Тёркел

Американский актер Джо Тёркел, сыгравший бармена Ллойда в фильме "Сияние" (The Shining, 1980) Стэнли Кубрика, умер на 95-м году жизни.

Американский актер Джо Тёркел, сыгравший бармена Ллойда в фильме "Сияние" (The Shining, 1980) Стэнли Кубрика, умер на 95-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил портал Deadline со ссылкой на семью актера.

По ее данным, Тёркел умер в понедельник, 27 июня, в больнице. Рядом с ним находились его дети.

Тёркел сыграл несколько ролей в фильмах Кубрика: помимо "Сияния", он принял участие в съемках картин "Тропы славы" (Paths of Glory, 1957) и "Убийство" (The Killing, 1956). Также Тёркел сыграл роль доктора Элдона Тайрелла в фильме "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982).