​Тюркан Шорай приедет в Баку

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Знаменитая турецкая актриса Тюркан Шорай приедет в Азербайджан. Как сообщает Report, она примет участие в гала-вечере фильма "Не ищи вдалеке" ("Uzaklarda arama"), режиссером которого является сама актриса.

Приезд актрисы в Баку ожидается 26 ноября. На гала-вечере фильма в киноцентре "Низами" примут участие 6 гостей из Турции.

Отметим, что режиссером фильма является Тюркан Шорай, главную роль исполняет ее дочь Ягмур Унал. В фильме снимались Севда Эргинчи, Мехтап Байры, Мустафа Угурлу, Серкан Шеналп, Каан Урганджыоглу, Экин Тюркмен, Сема Кичик и другие.