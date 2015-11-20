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    ​Тюркан Шорай приедет в Баку

    Она примет участие в гала-вечере фильма Не ищи вдалеке (Uzaklarda arama)

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Знаменитая турецкая актриса Тюркан Шорай приедет в Азербайджан. Как сообщает Report, она примет участие в гала-вечере фильма "Не ищи вдалеке" ("Uzaklarda arama"), режиссером которого является сама актриса.

    Приезд актрисы в Баку ожидается 26 ноября. На гала-вечере фильма в киноцентре "Низами" примут участие 6 гостей из Турции.

    Отметим, что режиссером фильма является Тюркан Шорай, главную роль исполняет ее дочь Ягмур Унал. В фильме снимались Севда Эргинчи, Мехтап Байры, Мустафа Угурлу, Серкан Шеналп, Каан Урганджыоглу, Экин Тюркмен, Сема Кичик и другие. 

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