У американской певицы Бейонсе хотят отсудить 26 млн долларов за нарушение авторских прав

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Судебный иск подан в США в отношении американской певицы Бейонсе, которую обвинили в нарушении авторских прав и ненадлежащем использовании чужой интеллектуальной собственности в одной из ее песен, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Иск в отношении певицы подали в суд в Новом Орлеане (штат Луизиана) наследники американского рэп-исполнителя Месси Майа, застреленного в 2010 году. Как утверждается в документе, в хитовой композиции Бейонсе под названием "Formation", которая номинирована в этом году на несколько премий "Грэмми", якобы без разрешения были использованы слова Майа, произнесенные им на одной из видеозаписей, выложенных на сервисе YouTube.

Истцы также утверждают, что видеоклип на песню "Formation" слишком похож на некоторые выступления и работы рэпера, защищенные авторскими правами. По данным американских СМИ, представители Майа требуют компенсации в размере 26 млн долларов, а также признания рэпера в качестве соавтора "Formation".