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СМИ: Организаторы "Евровидения" отменили песенный конкурс

​СМИ: Организаторы "Евровидения" отменили песенный конкурс

"Евровидение-2020" отменили из-за распространения пандемии коронавируса по Европе.

Как передает Report со ссылкой на  ряд зарубежных СМИ, официальное сообщение от организаторов ожидается 19 марта.

Решение связано с активным распространением COVID-19. 

Предполагается, что в будущем году страны представят уже заявленные участники. Также конкурсанты не смогут использовать песни, подготовленные для конкурса в этом году.

Конкурс "Евровидение" должен пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме.

Азербайджан на нем должна представлять певица Efendi с песней "Cleopatra".

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