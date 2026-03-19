    СМИ: Чак Норрис госпитализирован на Гавайях

    • 19 марта, 2026
    • 22:06
    Американский актер Чак Норрис был доставлен в больницу на острове Кауаи (штат Гавайи).

    Как передает Report, об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

    По данным издания, накануне актер и мастер боевых искусств проводил тренировку. Ранее, 10 марта, Норрис отметил свое 86-летие.

    Причины госпитализации не уточняются, однако, как отмечается, он находится в хорошем расположении духа.

    Чак Норрис известен по главной роли в сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски". Он является лауреатом ряда кино и теленаград.

    В 1989 году актер получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде, а в 1999 году был введен в зал славы Музея истории боевых искусств в Бербанке (штат Калифорния).

    Чак Норрис Аллея Славы Голливуда
    KİV: Çak Norris Havayda xəstəxanaya yerləşdirilib
