СМИ: Чак Норрис госпитализирован на Гавайях
Шоу-бизнес
- 19 марта, 2026
- 22:06
Американский актер Чак Норрис был доставлен в больницу на острове Кауаи (штат Гавайи).
Как передает Report, об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
По данным издания, накануне актер и мастер боевых искусств проводил тренировку. Ранее, 10 марта, Норрис отметил свое 86-летие.
Причины госпитализации не уточняются, однако, как отмечается, он находится в хорошем расположении духа.
Чак Норрис известен по главной роли в сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски". Он является лауреатом ряда кино и теленаград.
В 1989 году актер получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде, а в 1999 году был введен в зал славы Музея истории боевых искусств в Бербанке (штат Калифорния).
