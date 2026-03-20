Скончался легенда боевиков и звезда мирового экрана Чак Норрис
Шоу-бизнес
- 20 марта, 2026
- 18:17
Выдающийся мастер боевых искусств, ставший культовой звездой боевиков и широко известный по главной роли в популярном сериале "Уокер, техасский рейнджер" Чак Норрис, скончался на 86-м году жизни.
Как передает Report, об этом сообщили его близкие в социальных сетях.
Отмечается, что накануне актер был госпитализирован на Гавайях, где впоследствии умер в клинике.
"Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, знайте, что он был окружен своей семьей и ушел с миром", - говорится в сообщении его родных.
Последние новости
