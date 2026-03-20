Çak Norris vəfat edib
Şou-biznes
- 20 mart, 2026
- 18:09
Havay ştatının Kauai adasındakı xəstəxanaya yerləşdirilən amerikalı kinoaktyor Çak Norris vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Variety" məlumat yayıb.
Çak Norris martın 10-da 86 yaşını qeyd edib.
Aktyor "Sərt Uoker, Texas ədaləti" serialındakı baş rolu ilə tanınır. O, çoxsaylı film və televiziya mükafatları qazanıb.
1989-cu ildə aktyor Hollivud Şöhrət Xiyabanında ulduz alıb və 1999-cu ildə adı Kaliforniyanın Berbank şəhərindəki Döyüş Sənətləri Muzeyinin Şöhrət Zalına daxil edilib.
18:31
Əraqçi: İranlılar dialoq apararkən hücum etmirlərRegion
18:21
Tramp: ABŞ olmadan NATO "kağız pələng"dirDigər ölkələr
18:12
Volodimir Zelenski: ABŞ, Ukrayna və Rusiya atəşkəsə nəzarətin prinsiplərini razılaşdırıblarDigər ölkələr
18:09
Çak Norris vəfat edibŞou-biznes
17:58
Foto
Bakıda qəza nəticəsində avtomobil yanıbHadisə
17:56
NATO öz kontingentini İraqdan müvəqqəti çıxarırDigər ölkələr
17:50
Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulubHadisə
17:42
İsveçrə İranla müharibəyə görə ABŞ-yə silah ixracını bloklayırDigər ölkələr
17:42