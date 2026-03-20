    Çak Norris vəfat edib

    Şou-biznes
    • 20 mart, 2026
    • 18:09
    Çak Norris vəfat edib

    Havay ştatının Kauai adasındakı xəstəxanaya yerləşdirilən amerikalı kinoaktyor Çak Norris vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Variety" məlumat yayıb.

    Çak Norris martın 10-da 86 yaşını qeyd edib.

    Aktyor "Sərt Uoker, Texas ədaləti" serialındakı baş rolu ilə tanınır. O, çoxsaylı film və televiziya mükafatları qazanıb.

    1989-cu ildə aktyor Hollivud Şöhrət Xiyabanında ulduz alıb və 1999-cu ildə adı Kaliforniyanın Berbank şəhərindəki Döyüş Sənətləri Muzeyinin Şöhrət Zalına daxil edilib.

    Hollivud Şöhrət Xiyabanı Çak Norris
    Скончался легенда боевиков и звезда мирового экрана Чак Норрис

    Son xəbərlər

    18:31

    Əraqçi: İranlılar dialoq apararkən hücum etmirlər

    Region
    18:21

    Tramp: ABŞ olmadan NATO "kağız pələng"dir

    Digər ölkələr
    18:12

    Volodimir Zelenski: ABŞ, Ukrayna və Rusiya atəşkəsə nəzarətin prinsiplərini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    18:09

    Çak Norris vəfat edib

    Şou-biznes
    17:58
    Foto

    Bakıda qəza nəticəsində avtomobil yanıb

    Hadisə
    17:56

    NATO öz kontingentini İraqdan müvəqqəti çıxarır

    Digər ölkələr
    17:50

    Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub

    Hadisə
    17:42

    İsveçrə İranla müharibəyə görə ABŞ-yə silah ixracını bloklayır

    Digər ölkələr
    17:42

    Ernesto Valverde mövsümün sonunda "Atletik"in baş məşqçisi vəzifəsini tərk edəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti