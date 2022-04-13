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Российские пользователи подали в суд на Netflix

Российские пользователи подали в суд на Netflix Российские пользователи подали в Хамовнический суд Москвы коллективный иск на 60 млн рублей (Более 700 тысяч долларов) к стриминговому сервису Netflix
Шоу-бизнес
13 апреля 2022 г. 12:40
Российские пользователи подали в суд на Netflix

Российские пользователи подали в Хамовнический суд Москвы коллективный иск на 60 млн рублей (более 700 тысяч долларов) к стриминговому сервису Netflix.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил адвокат бюро "Чернышев, Лукоянов и партнеры" Константин Лукоянов.

"Сегодня мы подали в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix. Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей", - сказал он.

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Версия на английском языке Russian users sue Netflix
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