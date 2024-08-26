В CineMastercard состоялся предпремьерный показ мистического триллера "Ворон"

В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Amburan Mall (поселок Бильгя), под открытым небом состоялся предпремьерный показ американского готического фильма "Ворон" (The Crow). Картина снята по графическому роману Джеймса О’Барра.

В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Amburan Mall (поселок Бильгя), под открытым небом состоялся предпремьерный показ американского готического фильма "Ворон" (The Crow). Картина снята по графическому роману Джеймса О’Барра.

Главные роли Эрика Дрэйвена и его возлюбленной Шелли Вебстер исполнили Билл Скарсгард и FKA Twigs. Билл знаком зрителю по ролям в картинах "Оно", "Девять дней", "Джон Уик 4". FKA Twigs, она же Талия Дебретт Барнетт больше известна как певица, автор песен и танцовщица. Персонажи современны, динамичны, они обладают различными творческими интересами и живут в прогрессивном обществе с интригующими элементами ретро-дизайна. Билл Скарсгард добавляет, что ВОРОН предлагает зрителям уникальный опыт. "Он эмоциональный, мрачный, жесткий, романтичный, с большим количеством экшена".

По словам режиссера Руперта Сандерса, предыдущая экранизация была сосредоточена исключительно на мести, а в новом "Вороне" зрители увидят еще и историю любви. "Я хотел, чтобы зрители поверили в их чувства, чтобы они ощутили всю боль Эрика, когда у него отнимают эту любовь, — говорит он. — Так что ВОРОН – это два фильма в одном: экшн о мести и мелодрама".

В центре истории — музыкант по имени Эрик Дрэйвен. Ему приходится пожертвовать собой, чтобы защитить свою любимую Шелли. Однако жертва Эрика оказывается напрасной — Шелли все равно лишают жизни.

Через год после трагедии Эрик, который застрял между мирами живых и мертвых, восстает из загробного мира. Теперь он - Ворон, обладающий силой бога. Герой возвращается в мир людей, чтобы найти преступников, жестоко отомстить им и восстановить справедливость.

На предпремьерном показе фильма среди гостей были звезды шоу бизнеса, журналисты, блоггеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Певица Алия, которая участвовала в проекте "The Voice of Azerbaijan", восхитила публику своим оригинальным стилем и неповторимой манерой исполнения.

Главной особенностью события стал танец в стиле готика группы "Show1Baku", где мрачные образы с завораживающими элементами огненного шоу переплелись в единое зрелище.

Поддержку в организации мероприятия оказали: кинокомпания "VOЛЬGА", Cinema Distribution, ресторан FRYDAY Burgers & Fries, фото и видео - креативная компания Light in Black, декор компания "Большой Праздник", квест Astral, световые эффекты ProEvents, традиционные японско-азиатские десерты Mochiki, вина премиум класса Hillside, Bonaqua и Red Bull.

Вечер завершился просмотром фильма.

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