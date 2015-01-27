​Российский актер погиб, сражаясь в рядах "Исламского государства"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Популярный 31-летний российский актер Вадим Дорофеев был убит во время участия в боевых действиях на стороне экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на vesti.ru, Вадим Дорофеев, который, принял ислам в январе 2014 года, оставил жену и двух маленьких детей без предупреждения несколько месяцев назад для того, чтобы выехать в Сирию и присоединиться к группировке "Исламское государство Ирака и Леванта".

Вдова артиста Елена Дорофеева рассказала, что муж "связался с очень плохими людьми" и принял ислам в прошлом году.

"Он уговаривал меня принять ислам и увезти детей в Сирию. А цель у него была – война за Бога... Теперь я понимаю, что его зазомбировали тогда, в начале, потому что вел он себя неадекватно, но я ему верила", – сказала она.

Дорофеев снимался в нескольких российских фильмах и сериалах, в том числе в фильме "Дочь якудзы", снятой в 2010-м году комедии о 10-летней дочери японского якудзы, которая теряется в России. Последняя работа Дорофеева перед отъездом в Сирию была ролью в телевизионном детективном сериале "Балабол".