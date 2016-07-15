Рианна отменила концерт в Ницце

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Певица Рианна отменила концерт, который должна была дать в Ницце в рамках европейского концертного тура. Как сообщает Report, 28-летняя певица отменила выступление из-за произошедшего накануне теракта и ее команда на данный момент пытаются выехать из города.

В Ницце также отменен международный джаз фестиваль, который должен был стартовать сегодня.

Вечером 14 июля водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. По данным очевидцев, грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров набережной, нападавший также открыл стрельбу. Он был ликвидирован силами полиции.

В результате теракта погибли 84 человека, десятки получили ранения.