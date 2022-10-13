О нас

Queen выпустила записанную более 30 лет назад песню с вокалом Фредди Меркьюри

Queen выпустила записанную более 30 лет назад песню с вокалом Фредди Меркьюри Британская рок-группа Queen выпустила песню Face It Alone, которая была записана в 1988 году при участии вокалиста Фредди Меркьюри (1946-1991). Композиция была загружена в четверг на стриминговые платформы Apple Music и Spotify.
Шоу-бизнес
13 октября 2022 г. 16:02
Queen выпустила записанную более 30 лет назад песню с вокалом Фредди Меркьюри

Британская рок-группа Queen выпустила песню Face It Alone, которая была записана в 1988 году при участии вокалиста Фредди Меркьюри (1946-1991). Композиция была загружена в четверг на стриминговые платформы Apple Music и Spotify.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее участники музыкального коллектива Брайан Мэй и Роджер Тейлор в интервью вещательной корпорации BBC рассказали, что песня была записана во время работы над альбомом The Miracle, который увидел свет в 1989 году. В итоге композицию, о которой успели уже забыть, удалось восстановить: Face It Alone появится в обновленной версии сборника, куда также будут включены диалоги участников группы в студиях в Лондоне и швейцарском Монтрё.

Телеканал Sky News напомнил, что Face It Alone стала первой за восемь лет новой песней коллектива, где можно услышать вокал Меркьюри. В 2014 году группа представила альбом Queen Forever, который содержал три ранее неизвестные композиции, записанные с участием культового вокалиста: Let Me In Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More To Life Than This.

Несмотря на смерть Меркьюри, которого многие считали душой группы, и уход бас-гитариста Джона Дикона на покой, Queen до сих пор активно выступает в обновленном составе. Компанию Мэй и Тейлору в качестве вокалистов группы в разное время составляли британец Пол Роджерс и американец Адам Ламберт. Среди наиболее популярных песен группы - Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Queen releases lost song Face It Alone - recorded with Freddie Mercury

Самое читаемое

В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Президент: Все мировое сообщество уже четко осознает, что Карабах – это Азербайджан
Президент: Все мировое сообщество уже четко осознает, что Карабах – это Азербайджан
6 октября 2022 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi