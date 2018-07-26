Проведение конкурса "Евровидение" в Израиле под угрозой срыва из-за долгов

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Израиль рискует потерять права на проведение песенного конкурса "Евровидение-2019".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", причиной этому является залог в размере 12 млн. евро, который должен быть выплачен национальным вещателем, телеканалом "Кан", в течение пяти дней на счет европейских кураторов (Европейский вещательный союз ЕВС).

По информации агентства, руководство "Кан" — ответственной за организацию "Евровидения" — направило письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру финансов Моше Кахлону и министру связи Аюбу Кара, в котором говорится об угрозе срыва международного конкурса после того, как правительство заявило, что не увеличит бюджет корпорации.

Сообщается, что министр связи предложил корпорации кредит для покрытия залоговой суммы, но "Кан" отклонил условия кредитования и вместо этого потребовал увеличить бюджет в этом году.

Отметим, что конкурс в прошлом году выиграла израильская певица Нетта Барзилаи с песней "Toy" (Игрушка).