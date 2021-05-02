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Премию "Грэмми" будут вручать по новым правилам

Премию "Грэмми" будут вручать по новым правилам Музыкальная премия "Грэмми" в 2022 году будет организована по новым правилам
Шоу-бизнес
2 мая 2021 г. 04:47
Премию Грэмми будут вручать по новым правилам

Музыкальная премия "Грэмми" в 2022 году будет организована по новым правилам.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS).

Так, "Грэмми" отказалась от "секретных комитетов", которые использовали с 1989 года, - в них входило от 15 до 30 представителей индустрии, которые отбирали номинантов для "большой четверки" номинаций. В следующем году претендентов в номинациях "Альбом года", "Песня года", "Запись года" и "Лучший новый артист" будут выбирать члены академии.

Кроме того, академия введет две новые категории наград: "Лучшее глобальное музыкальное выступление" и "Лучший альбом Musica Urbana".

Организаторы "Грэмми" также проведут переаттестацию среди большей части членов академии, чтобы убедиться в их компетентности.

Напомним, что 64-я церемония вручения наград "Грэмми" состоится 31 января 2022 года.

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