Премию "Грэмми" будут вручать по новым правилам

Музыкальная премия "Грэмми" в 2022 году будет организована по новым правилам

Музыкальная премия "Грэмми" в 2022 году будет организована по новым правилам.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS).

Так, "Грэмми" отказалась от "секретных комитетов", которые использовали с 1989 года, - в них входило от 15 до 30 представителей индустрии, которые отбирали номинантов для "большой четверки" номинаций. В следующем году претендентов в номинациях "Альбом года", "Песня года", "Запись года" и "Лучший новый артист" будут выбирать члены академии.

Кроме того, академия введет две новые категории наград: "Лучшее глобальное музыкальное выступление" и "Лучший альбом Musica Urbana".

Организаторы "Грэмми" также проведут переаттестацию среди большей части членов академии, чтобы убедиться в их компетентности.

Напомним, что 64-я церемония вручения наград "Грэмми" состоится 31 января 2022 года.