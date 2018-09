Пол Маккартни подал в суд на Sony

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Знаменитый британский музыкант, экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни подал в США в суд на музыкальное подразделение компании Sony, заявив, что намерен потребовать возвращения авторских прав на ряд композиций, написанных им в соавторстве с другим экс-членом "ливерпульской четверки" Джоном Ленноном (1940-1980).

Как передает Report, об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

По его данным, речь идет о композициях, написанных в период с 1962 по 1972 годы, включая хиты "Across the Universe" и "I Want to Hold Your Hand", права на которые в 1985 году приобрел Майкл Джексон (1958-2009). После его смерти наследники певца продали их базирующемуся в США музыкальному издателю Sony/ATV Music Publishing.

Как указывается в иске, поданном в федеральный суд в Нью-Йорке, в течение последних лет Маккартни неоднократно уведомлял Sony/ATV о том, что намерен вернуть права на композиции в соответствии с законодательством США. Оно разрешает такую процедуру по истечении определенного периода после последней продажи прав.

Первой подпадающей под данное законодательство песней из обширного каталога является знаменитая "Love Me Do", права на которую музыкант может предъявить уже в октябре 2018 года.

В иске утверждается, что Sony/ATV последовательно отказывалась признать права 74-летнего Маккартни на сочиненные им в составе The Beatles композиции.

Таким образом, музыкант просит суд подтвердить правомочность его претензий и постановить, что возвращение авторских прав соответствует законодательству и всем контрактным обязательствам, нарушение которых Sony/ATV может использовать против исполнителя.

Маккартни также заявляет, что в Sony/ATV намеренно пытались затормозить переговоры с ним по поводу композиций, дожидаясь окончания схожего судебного процесса в Великобритании, где права на свои песни отстаивала группа Duran Duran. В декабре прошлого года коллектив проиграл дело, после чего права на ряд его композиций перешел американской музыкальной компании Gloucester Place Music.

Представители Sony выразили сожаление в связи с поданным Маккартни иском, указав, что, по мнению компании, такой шаг со стороны музыканта неуместен.