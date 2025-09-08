Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчиком Пи Дидди

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Пи Дидди (P. Diddy), был заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта.

Как передает Report, об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на показания предполагаемого киллера, бывшего члена преступной банды "Крипс" Дуэйна Дэвиса (Кефф Ди).

В сентябре 1996 года после боксерского поединка в Лас-Вегасе представителей двух калифорнийских банд Шакур ударил соперника Орландо Андерсона кулаком.

После инцидента тот не обратился в полицию, а рассказал о произошедшем своему дяде Дуэйну Дэвису. Последний хотел помочь племяннику отомстить. Однако в отчете полиции, в котором подробно описано секретное интервью Дэвиса, сказано, что у обвиняемого помимо мести была еще одна причина, по которой он преследовал Шакура, а также Найта - рэпер Комбс назначил награду в $1 млн за их убийство.

Шакура застрелили спустя несколько часов из проезжающего мимо автомобиля. Он скончался спустя несколько дней - 13 сентября 1996 года от остановки сердца. Найт был ранен в голову и выжил.

Еще два обвинения в причастности Комбса к смерти Шакура всплыли в документах, поданных в рамках серии гражданских исков против него. Как утверждает газета, рэпер хвастался заказом убийства и тем, что он, возможно, заплатил за арендованный Cadillac, из которого стреляли.

Комбсу не предъявили никаких обвинений в связи со смертью Шакура, и он неоднократно отрицал свою причастность. Представитель столичного полицейского управления Лас-Вегаса сообщил изданию, что Комбс никогда не был подозреваемым в убийстве Шакура.

За свою недолгую карьеру Тупак Шакур успел выпустить пять студийных альбомов и продал более 75 млн пластинок по всему миру. В 2005 году MTV включило альбом The Don Killuminati: The 7 Day Theory в список величайших хип-хоп-альбомов за всю историю. Подавляющее большинство песен Шакура повествуют о тяжелой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и других социальных проблемах.

Напомним, что американского рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса (P. Diddy) арестовали в сентябре 2024 года по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сговоре и содействии проституции. В середине 2025 года его оправдали по большинству самых тяжких обвинений.