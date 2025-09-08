Tupak Şakuru öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs sifarişçinin adını açıqlayıb
"P.Diddy" ləqəbi ilə tanınan amerikalı reper Şon Kombs reper Tupak Şakurun və "Death Row Records" səsyazma şirkətinin yaradıcısı Şuq Naytın qətlinin sifarişçisi olub.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "USA Today" qəzeti qatil olduğu güman edilən "Krips" cinayətkar dəstəsinin keçmiş üzvü Dueyn Devisin (Keff D) ifadəsinə istinadən yazıb.
1996-cı ilin sentyabrında Kaliforniyadan olan bandanın üzvləri arasında Las-Veqasda keçirilən boks matçından sonra Şakur rəqibi Orlando Andersona yumruq vurub.
O, hadisədən sonra polisə getməyib, baş verənləri dayısı Dueyn Devisə danışıb. Sonuncu qardaşı oğlunun qisas almasına kömək etmək istəyib. Lakin Devisin gizli müsahibəsini təfərrüatlandıran polis hesabatı göstərir ki, müttəhimin Şakur və Naytı hədəf almaq üçün qisas almaqdan başqa başqa səbəbi var: Kombs onların qətllərinə görə 1 milyon dollar mükafat təklif edib.
Şakur bir neçə saat sonra avtomobillə gedərkən güllələnərək öldürülüb. O, bir neçə gün sonra, 13 sentyabr 1996-cı ildə ürək tutmasından öldü. Nayt başından güllə yarası alıb və sağ qalıb.
Kombsu Şakurun ölümü ilə əlaqələndirən daha iki iddia ona qarşı bir sıra mülki iddialar çərçivəsində açılan sənədlərdə üzə çıxıb.
Kombsa Şakurun ölümü ilə bağlı heç bir ittiham irəli sürülməyib və onun qətllə bağlı hər hansı əlaqəsinin olması dəfələrlə inkar edilib. Las-Veqas Polis İdarəsinin sözçüsü nəşrə bildirib ki, Kombs Şakurun qətlində heç vaxt şübhəli olmayıb.