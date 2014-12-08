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    На концерте в Баку состояние турецкой звезды ухудшилось: выступление пришлось прервать

    Сейчас Ажда Пеккан проходит лечение

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Во время прошедшего на прошлой неделе в Баку концерта самочувствие известной турецкой певицы Ажды Пеккан резко ухудшилось.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Место и точное время концерта не разглашаются. Однако сообщается, что из-за инцидента концерт пришлось прервать.

    Отметим, что 69-летняя певица страдает сердечным заболеванием. Немногим ранее ей стало плохо и на концерте в Турции, где врачи порекомендовали певице долгое время не выходить на сцену. Однако не представляющая жизни без музыки А. Пеккан за высокий гонорар вновь выйдет на сцену в Новом году. Пока же она  проходит лечение в домашних условиях.

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