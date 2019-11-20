"Мидуэй" с уникальным эффектом 4DX

Фильм "Мидуэй" - это исторический боевик с громкими именами (Эд Скрейн, Патрик Уилсон, Вуди Харрельсон).

Как сообщает Report, картина рассказывает историю битвы за Мидуэй от тех, кто в ней сражался.

Это сильный и мощный фильм, а в формате 4DX был уникален, включая в себя движение кресел и специальные эффекты, такие как ветер и дождь. Поскольку сюжет данного фильма - боевик, поэтому было очень много движения. Например, когда самолет падает в воду, вода брызгает на зрителя. Такие эффекты делает фильм более интересным и захватывающим.

Технология 4DX - это огромная возможность почувствовать себя героем фильма.