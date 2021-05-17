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Конкурс "Евровидение" стартовал в Нидерландах

Конкурс "Евровидение" стартовал в Нидерландах Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" официально стартовал 16 мая 2021 года в Роттердаме
Шоу-бизнес
17 мая 2021 г. 01:01
Конкурс Евровидение стартовал в Нидерландах

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" официально стартовал 16 мая 2021 года в Роттердаме.

Как передает Report, принять участие в торжественной церемонии в Нидерландах из-за коронавируса смогли 34 страны из 39.

Большинство делегаций собрались на берегу реки Ньиве-Маас, по ковровой дорожке, помимо представителей Азербайджана, прошли исполнители из России, Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии и Дании.

Конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda "Avroviziya" müsabiqəsi başladı

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