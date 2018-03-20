Компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Американская компания Weinstein Company сооснователем которой является обвиняемый в домогательствах голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, объявила себя банкротом. Документы об этом были поданы в суд штата Делавэр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, фирма Lantern Capital согласна заплатить за Weinstein Company от $300 млн до $320 млн.

2 марта Вайнштейны заявили, что согласовали с инвесторами продажу основной части активов компании за $500 млн.

Деньги, заработанные на сделке, частично должны были пойти на покрытие долгов кинокомпании в $225 млн. Но позже выяснилось, что у компании братьев Харви и Роберта Вайнштейнов более чем на $65 млн дополнительных обязательств и 7 марта инвесторы отказались от покупки.