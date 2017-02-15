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    Самолет известного актера Харрисона Форда едва не столкнулся с авиалайнером

    Инцидент произошел в аэропорту имени Джона Уэйна в Калифорнии

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Звезда Голливуда и авиатор-любитель Харрисон Форд при посадке промахнулся мимо выделенной ему взлетно-посадочной полосы и едва избежал столкновения с полным пассажиров лайнером American Airlines, сообщает  Report cо ссылкой на американские СМИ.

    Инцидент произошел в аэропорту имени Джона Уэйна в Калифорнии неподалеку от Лос-Анджелеса.

    Форд посадил самолет на полосу, параллельную предназначавшейся ему. К счастью для 74-летнего актера, лайнер еще не начал движение.

    Через несколько минут самолет American Airlines со 110 пассажирами на борту благополучно взлетел.

    Форд увлекается пилотированием более 20 лет и приобрел несколько небольших самолетов.

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