Самолет известного актера Харрисона Форда едва не столкнулся с авиалайнером

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Звезда Голливуда и авиатор-любитель Харрисон Форд при посадке промахнулся мимо выделенной ему взлетно-посадочной полосы и едва избежал столкновения с полным пассажиров лайнером American Airlines, сообщает Report cо ссылкой на американские СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту имени Джона Уэйна в Калифорнии неподалеку от Лос-Анджелеса.

Форд посадил самолет на полосу, параллельную предназначавшейся ему. К счастью для 74-летнего актера, лайнер еще не начал движение.

Через несколько минут самолет American Airlines со 110 пассажирами на борту благополучно взлетел.

Форд увлекается пилотированием более 20 лет и приобрел несколько небольших самолетов.